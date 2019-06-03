Ahmet Ağaoğlu: Gelecek oyuncular kulüp ruhuna uyacaklar
Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu transferle ilgili isim vermedi ancak şartlarını açıkladı. Ağaoğlu “Birçok oyuncuyla temastayız. Takımın ruhuna uygun oyuncular bulacağız. Sade ama yerinde isimler alacağız” dedi.
Sezonu gençlerle donatılmış kadrosuyla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor gözünü transfer dönemine çevirdi. Takıma yapılacak doğru hamlelerle şampiyonluğu hedefleyen bordo-mavililerde 1 numaralı isim başkan Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yoğun ısrarlara rağmen oyuncu adı telaffuz etmeyen Ağaoğlu, ön şartlarını açıkladı. Ağaoğlu, "Temasta olduğumuz oyuncu sayısı oldukça fazla ama önceliğimiz takımın kimliğine ve ruhuna uygun isimler bulmak. Sade, öz ama yerinde transferler olacak" diye konuştu.
KORUMAK ÖNEMLİYDİ
Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Sezonu zorlu şartlar altında geçirdik. Buna rağmen sahada hep doğru durduk, dik oynadık. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban gibi isimleri takımda tutmak önemliydi. Takımın iskeletini korumayı hedeflemiştik. Bunu da başardık. Şimdi bu yapıya, doğru parçaları ekleyerek zirveye çıkmayı planlıyoruz. Bunu başaracak gücümüz olduğunu da biliyoruz. Teknik direktörümüz Ünal Karaman'a ve oyuncularımıza güvenimiz tam"
YUSUF VE FIRATCAN GERİ SAYIMA GEÇTİ
Transferlerinde önemli aşama kaydedilen Fıratcan Üzüm ve Yusuf Sarı sabırsızlanıyor. Milli Takım kampında bulunan Yusuf Sarı, sosyal medya paylaşımlarında hep Trabzonsporlu oyuncular Abdurrahim Dursun ve Hüseyin Türkmen ile görüntü verirken sürekli bordomavili kulüple ilgili bilgiler alıyor.
Geçen sezona çok iyi başlamasına rağmen geçirdiği şanssız sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Fıratcan Üzüm ise heyecanla transferinin gerçekleşmesini bekliyor. Her iki oyuncunun da kısa süre içerisinde 4'er yıllık imzaları atacakları kaydedildi. Yusuf satın alma garantisiyle kiralanacak. Fıratcan'ın bonservisi elinde.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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