Trabzonspor transferi bitirdi!
Trabzonspor Ogu transferini bitirmeye hazırlanıyor. FOTOMAC'ın özel haberine göre 31 yaşındaki orta saha futbolcusu ile anlaşmaya çok yakın olan bordo-mavili takım transferde mutlu sona ulaşıyor.
Trabzonspor bir süredir Ogu ile görüşmelerini sürdürüyordu. Pazarlıkların son aşamaya geldiği kaydedildi. FOTOMAÇ'ın menajeri aracılığıyla ulaştığı 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bordo-mavili kulüple anlaşmaya yakın olduğunu ilk ağızdan duyurdu. İşte Ogu'nun o sözleri: "Sözlü olarak konuştuk ve bir sorun gözükmüyor. Sadece Afrika Kupası maçları var. Oraya katılacağım. Kupa sonrası durum daha da netlik kazanacak. Ama Trabzonspor hakkında çok olumlu bilgiler aldım ve muhteşem bir taraftara sahip olduklarını biliyorum".
BİZİMKİLER SAĞLAM ÇALIŞIYOR
Ogu, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya formasıyla boy gösterecek ve Afrika ekibinde Süper Lig'de forma giyen birçok oyuncu bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcunun, Türkiye ve Trabzonspor hakkındaki bilgileri Bursasporlu Shehu, Rizesporlu Awaziem, eski Kasımpaşa ve Alanyasporlu Omeruo ve Galatasaraylı Onyekuru'ya sorduğu öğrenildi. Türkiye'de çok mutlu olan bu futbolcuların, John Ogu'ya "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Maçlarını onbinlerce taraftarı önünde oynuyor. Gelirsen harika futbolcularla birlikte sahaya çıkarsın ve harika bir ülkede yaşarsın" dedikleri öğrenildi. Ogu'nun son maaş konuşmalarının ardından imza atması bekleniyor.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
Trabzonspor transferi bitirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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