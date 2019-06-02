Trabzonspor transferi bitirdi!
02 Haziran 2019, Pazar
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transferi bitirdi!

Trabzonspor transferi bitirdi!

Ogu transferini bitirmeye hazırlanıyor. FOTOMAC'ın özel haberine göre 31 yaşındaki orta saha futbolcusu ile anlaşmaya çok yakın olan bordo-mavili takım transferde mutlu sona ulaşıyor.

bir süredir Ogu ile görüşmelerini sürdürüyordu. Pazarlıkların son aşamaya geldiği kaydedildi. FOTOMAÇ'ın menajeri aracılığıyla ulaştığı 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bordo-mavili kulüple anlaşmaya yakın olduğunu ilk ağızdan duyurdu. İşte Ogu'nun o sözleri: "Sözlü olarak konuştuk ve bir sorun gözükmüyor. Sadece Kupası maçları var. Oraya katılacağım. Kupa sonrası durum daha da netlik kazanacak. Ama Trabzonspor hakkında çok olumlu bilgiler aldım ve muhteşem bir taraftara sahip olduklarını biliyorum".

BİZİMKİLER SAĞLAM ÇALIŞIYOR
Ogu, Afrika Uluslar Kupası'nda formasıyla boy gösterecek ve Afrika ekibinde 'de forma giyen birçok oyuncu bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcunun, ve Trabzonspor hakkındaki bilgileri Bursasporlu Shehu, Rizesporlu Awaziem, eski ve Alanyasporlu Omeruo ve Galatasaraylı Onyekuru'ya sorduğu öğrenildi. Türkiye'de çok mutlu olan bu futbolcuların, John Ogu'ya "Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Maçlarını onbinlerce taraftarı önünde oynuyor. Gelirsen harika futbolcularla birlikte sahaya çıkarsın ve harika bir ülkede yaşarsın" dedikleri öğrenildi. Ogu'nun son maaş konuşmalarının ardından imza atması bekleniyor.

  1. 2.6.2019
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