Formalar harika
02 Haziran 2019, Pazar
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Formalar harika

Formalar harika

Spor Toto Süper Lig 2019-20 sezonunda giyeceği 3 formadan 2’sini tanıttı. Tasarımlara hayran kalan bordo-mavili taraftarlar, ’lara akın etti.

Bordo-mavililerin merakla beklenen formaları piyasaya çıktı. , duygusal sözlerin paylaşıldığı bir video ile yeni sezonda giyilecek 3 formanın 2'sini tanıttı. Gri forma sonradan satışa çıkarılacak. Video paylaşım rekorları kırdı. Paylaşımı izleyen taraftarlar hemen 'lara koştu. Yurt dışındaki Trabzonspor sevdalıları da online mağazalardan siparişlerini vermeye başladı. TS Club'larda 220 TL'den satışa çıkarılan formalara şimdiden büyük ilgi var. Geçen sezon 100 bini aşkın forma satılmıştı. Bordo-mavili yönetim bu yıl rakamın 150 bini geçmesini bekliyor.

TÜYLER DİKEN DİKEN
devi yeni sezon formalarını bir video ile tanıttı. Nostaljik fotoğraflar ve şehrin bordo-maviye olan aşkının da yer aldığı görüntüler izleyenlerin tüylerini diken diken yaptı.
İşte videodaki o sözler...

Sen ben yok bizde, Biz tek başına olsak da, Yalnız kalmayız. Sahaya hep birlikte çıkan milyonlarız. Biz şikayet etmeden gidenler, Ne olursa olsun kalanlarız. Biz geleneğiz, biz geleceğiz. Adını renklerimizden alan ikizleriz. Stadı evi gibi görenleriz. Biz ilk aşkız, gerçek aşkız. Dik oynayanlarız, durmadan oynayanlarız. Biz koca bir camianın yükünü taşıyan bir kaleci ve ona destek olan abisi 22 yaşında bir kaptanız. Biz ayrılık olmasın diye yanyana'yı bile bitişik yazanlarız. Biz kimiz biliyor musunuz? Biz marş okurken yüzünü bayrağa dönenleriz. Çünkü bu forma üstümüzde oldukta sevdiklerimize sırt çevirmeyiz.

  1. 2.6.2019
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