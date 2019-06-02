Fırtına’nın milli gururu
02 Haziran 2019, Pazar
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Fırtına’nın milli gururu

Fırtına’nın milli gururu

’un ’a gönderdiği Uğurcan Çakır, ve Abdülkadir Ömür’ün karşılaşmasında forma giymesi şehirde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Bordo- mavililer, 'milli gurur' yaşadı. daha önce büyük gururu tatmıştı, Uğurcan ve Abdülkadir ilk kez ay-yıldızlı formayı taşıdı.

EKUBAN'I HIRS BASTI
iyi bir sezon geçiren Caleb Ekuban'ın opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatmıştı. Ganalı futbolcu "Aklım kontratımda değil. Şimdi 'na odaklanmış durumdayım. Ben ve takım arkadaşlarım Gana'ya bir şampiyonluk kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

SOSA: ÇOK MUTLUYUM
Fırtına'nın kaptanı transfer dedikodularına son noktayı koydu. Adı Arjantin Ligi takımlarıyla anılan tecrübeli futbolcu, yöneticilerle bir araya geldi. Sosa "Sözleşmem bitene kadar Trabzonspor'dayım. Bu süre daha da uzayabilir. Ben burada mutluyum ve huzurluyum" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİMİZE RAHMET MESAJI
Trabzonspor Kulübü, Türkiye-İran sınırında yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Bordo-mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklamada "Türkiye-İran sınırında güvenlik güçlerimizle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, yaralı 5 askerimize ise acil şifalar diliyoruz" denildi.

  1. 2.6.2019
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