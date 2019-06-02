Fırtına’nın milli gururu
Trabzonspor’un Milli Takım’a gönderdiği Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün Yunanistan karşılaşmasında forma giymesi şehirde büyük bir coşkuyla karşılandı.
Bordo- mavililer, 'milli gurur' yaşadı. Yusuf Yazıcı daha önce büyük gururu tatmıştı, Uğurcan ve Abdülkadir ilk kez ay-yıldızlı formayı taşıdı.
EKUBAN'I HIRS BASTI
Trabzonspor iyi bir sezon geçiren Caleb Ekuban'ın opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatmıştı. Ganalı futbolcu "Aklım kontratımda değil. Şimdi Afrika Kupası'na odaklanmış durumdayım. Ben ve takım arkadaşlarım Gana'ya bir şampiyonluk kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.
SOSA: ÇOK MUTLUYUM
Fırtına'nın kaptanı Jose Sosa transfer dedikodularına son noktayı koydu. Adı Arjantin Ligi takımlarıyla anılan tecrübeli futbolcu, yöneticilerle bir araya geldi. Sosa "Sözleşmem bitene kadar Trabzonspor'dayım. Bu süre daha da uzayabilir. Ben burada mutluyum ve huzurluyum" ifadelerini kullandı.
ŞEHİTLERİMİZE RAHMET MESAJI
Trabzonspor Kulübü, Türkiye-İran sınırında yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Bordo-mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklamada "Türkiye-İran sınırında güvenlik güçlerimizle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, yaralı 5 askerimize ise acil şifalar diliyoruz" denildi.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
Fırtına’nın milli gururu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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