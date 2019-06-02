Fırtına’nın milli gururu

Bordo- mavililer, 'milli gurur' yaşadı. Yusuf Yazıcı daha önce büyük gururu tatmıştı, Uğurcan ve Abdülkadir ilk kez ay-yıldızlı formayı taşıdı.



EKUBAN'I HIRS BASTI

Trabzonspor iyi bir sezon geçiren Caleb Ekuban'ın opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatmıştı. Ganalı futbolcu "Aklım kontratımda değil. Şimdi Afrika Kupası'na odaklanmış durumdayım. Ben ve takım arkadaşlarım Gana'ya bir şampiyonluk kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.



SOSA: ÇOK MUTLUYUM

Fırtına'nın kaptanı Jose Sosa transfer dedikodularına son noktayı koydu. Adı Arjantin Ligi takımlarıyla anılan tecrübeli futbolcu, yöneticilerle bir araya geldi. Sosa "Sözleşmem bitene kadar Trabzonspor'dayım. Bu süre daha da uzayabilir. Ben burada mutluyum ve huzurluyum" ifadelerini kullandı.



ŞEHİTLERİMİZE RAHMET MESAJI

Trabzonspor Kulübü, Türkiye-İran sınırında yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Bordo-mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklamada "Türkiye-İran sınırında güvenlik güçlerimizle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, yaralı 5 askerimize ise acil şifalar diliyoruz" denildi.