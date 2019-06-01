Yusuf Yazıcı büyüledi

Milli Takımımız'ın önceki gece Yunanistan'ı 2-1'lik skorla mağlup ettiği maçta 45 dakika sahada kalan ve mükemmel bir asiste imza atan Yusuf Yazıcı'ya övgüler yağdı. Bordomavili taraftarların yorumlarıyla yere göğe sığdıramadığı genç oyuncuya, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da destek mesajları attı. Yusuf'un şu an Türkiye'deki en formda oyunculardan birisi olduğuna vurgu yapan taraftarlar, genç yıldızın uzun yıllar Milli Takım'a hizmet edeceğini ve Trabzonspor'un çok önemli bir yıldıza sahip olduğunu vurguladı. İşte Yusuf için paylaşım yapan farklı takım taraftarlarının yorumlarından bazıları:

G.SARAY TARAFTARI: Yusuf Yazıcı çölde vaha gibi. O oyundan çıkınca, Milli Takım'ın da maçın da tadı kalmadı. Keşke Şenol hoca biraz daha oyunda tutsaydı.

BEŞIKTAŞ TARAFTARI: Yusuf Yazıcı'nın, Cengiz Ünder'e attığı pas var ya, işte günümüz futbolu tam bunu istiyor, her yerde pres varken rakibi gafil avlayacak öldürücü pas. Helal olsun.

FENERBAHÇE TARAFTARI: Fenerbahçeli olmama rağmen Trabzon'un gençleri Abdülkadir, Yusuf Yazıcı çok iyiler, maşallah Allah nazarlardan saklasın.