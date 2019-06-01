Trabzonspor'da Ogu harekatı – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'da Ogu harekatı

Trabzonspor'da Ogu harekatı

'un transfer gündeminde yer alan her fırsatta bordo- mavili formayı giymeyi çok istediğini dile getiriyordu. Sosyal medyadan zaman zaman yaptığı yayınlarda ekibinin taraftarlarının çağrılarına, "Ben de bekliyorum ama şu anda teklif yok" diyerek yanıt veren Ogu, antrenman yaparken bordo-mavili formayı giydi.

'un transfer gündeminde yer alan her fırsatta bordo- mavili formayı giymeyi çok istediğini dile getiriyordu. Sosyal medyadan zaman zaman yaptığı yayınlarda ekibinin taraftarlarının çağrılarına, "Ben de bekliyorum ama şu anda teklif yok" diyerek yanıt veren Ogu, antrenman yaparken bordo-mavili formayı giydi. Nijeryalı futbolcunun bu hali sosyal medyada bir arkadaşı tarafından paylaşıldıktan sonra birçok beğeni aldı. Fırtına'nın yönetiminin de kısa sürede bu futbolcu ile masaya oturacağı ve imzaların atılacağı öne sürülüyor. Ogu zaten gelmeye dünden hazır.

ONA 'DEMIR KARTAL' DİYORLAR
Sağlam fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle "Demir " (İron Eagle) yakıştırması yapılan 31 yaşında ve 1.92 boyundaki Nijeryalı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Ogu, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Nwakaeme ile Beer Sheva'da birlikte oynadı ve 22 kez de Nijerya 'nda forma giydi, 2 gol attı. Karadeniz ekibi, Demir Kartal'ı vatandaşı Onazi ile birlikte orta sahada oynatmayı planlıyor. Ogu, ekibi ile 188 maçta 18 kez fileleri sarstı ve 8 asist yaptı. Trabzonspor'un Nijeryalıları Onazi ve Nwakaeme, Ogu için devrede.

  1. 1.6.2019
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