Trabzonspor'da formalar bugün satışta

Kulüpten yapılan açıklamada, tanıtım öncesi yeni sezon formalarının sosyal medyaya sızmasından dolayı duyulan üzüntü dile getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Elinizde yeni sezon formalarımızın görseli varsa paylaşın. Ama bu durum karşısında üzgünüz çünkü o fotoğraflarda formaların gerçek güzellikleri görülmüyor. Yakından görmek isterseniz yarın (bugün) TS Club mağazalarına gidip bakabilirsiniz çünkü yeni sezon formalarımız bugün satışa çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

HEDEF 150 BİN FORMA

Yönetim, bugün satışa sunacağı formalarda rekor bekliyor. Geçtiğimiz sezon 100 bini aşkın satışla tarihte bir ilki yaşayan Trabzonspor'da bu sezon amaç 150 bine ulaşmak. Bordo-mavililer, forma satışının yanı sıra kombine bilet satışı için de hazırlık yapıyor. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi müsabakalarını kapsayacak olan kombinelerin de bayram sonrası satışa çıkması planlanıyor.

BAYRAMLAŞMA ÇARŞAMBA GÜNÜ

Karadeniz ekibi, bayramlaşma törenini 5 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler ve teknik direktör Ünal Karaman'ın katılacağı törene tüm taraftarlar davetli.

BAKIM ZAMANI

Karadeniz ekibinde sezonun sona ermesiyle stat ve tesisler bakıma alındı. Yönetim transfere ve ekonomik sorunların çözümüne çalışırken, Trabzonspor'un profesyonelleri de stat ve tesisleri sezon sonu bakımına aldı. Sezon içinde tespit edilen eksikler tek tek giderilecek ve hem Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri hem de Akyazı 2019-2020'ye hazır hale getirilecek.