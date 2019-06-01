Trabzonspor kasayı doldurdu – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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kasayı doldurdu

Trabzonspor kasayı doldurdu

Fırtına mart, nisan ve mayıs aylarında önemli puanlar elde etti. ekibi söz konusu aylarda oynadığı 11 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik elde ederek yenilmedi.

Fırtına mart, nisan ve mayıs aylarında önemli puanlar elde etti. ekibi söz konusu aylarda oynadığı 11 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik elde ederek yenilmedi. Söz konusu ayda 27 puan toplayan bordo-mavililer bahar ayında bahar havası yaşayarak gelecek adına umut verdi.
Karadeniz ekibi bu sezon önemli bir gelir elde etti. 'e katılan tüm takımlara katılım payı olarak 36.5 milyon TL'yi alan , 'nin ligde uyguladığı galibiyet ve beraberlik primi ile de rekor kırdı. 18 galibiyetten 46 milyon 800 bin TL, 9 beraberlikten 11 milyon 700 bin TL'yi kasasına koyan Fırtına, toplamda prim sisteminden 58 milyon 500 bin TL kazandı. Ligi ilk 6'da bitiren takımlara yapılan ödemelerden de 4. olması sebebiyle 14 milyon TL kazanan kulüp, ek olarak yayın geliri olarak 18 milyon TL aldı.

SOSA'DAN MESAJ
Kaptan Sosa, Avrupa'da başarı için iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Psikolojik ve fiziksel olarak vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı var. Sonrasında iyi bir kamp dönemi geçirecek ve Avrupa'da başarıya ulaşacağız. Tabii uzun ligde de hedefimiz şampiyonluk. Bunları elde edebiliriz. Takımımız çok iyi" diye konuştu.

  1. 1.6.2019
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