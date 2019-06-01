Trabzonspor Amiri ile yollarını ayırıyor

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilere karşılık veremeyen İranlı oyuncu ile yollar ayrılıyor. Bordomavililerin sezon başında 2 yıllık anlaşma yaptığı ve geride kalan sezon için 750 bin euro ödediği Amiri'ye gerek ülkesinden gerekse Avrupa'dan taliplerin olduğu belirtildi. Amiri'yi bonservis bedeli ile birlikte göndermeyi planlayan yönetim hem oyuncunun gelecek yıl ki ücretinden kurtulmak hem de kasasına para koymak istiyor. Arimi, geride bıraktığımız sezonda forma giydiği 26 maçta 3 kez fileleri sarsmıştı.

YENİ DÖNEMİ BEKLİYOR

İlk yılında önemli işlere imza atan Ekuban, dört gözle kamp dönemini ve yeni sezonu bekliyor. Bordo-mavililerin opsiyonu kullanıp kendisiyle yola devam ediyor olmasından dolayı da çok memnun olan başarılı futbolcu, "İlk yılımda çok kötü bir performans çıkarmadım. Ancak daha fazlasını yapabilirim. Bunun için takımla geçireceğim kamp dönemi çok önemli" mesajlarını veriyor. Bu sezon 24 lig maçında 5 gol atıp 2 asist yapa 24 yaşındaki Gana asıllı İtalyan oyuncu, Türkiye Kupası'nda ise 7 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.

MURAT CEM PARLAYACAK

TAKIMDAKİ gelecek vadeden oyunlarından biri de hiç kuşkusuz Murat Cem Akpınar. 20 yaşındaki orta saha, geride bıraktığımız sezonda kadroda sık sık yer alsa da 11 şansı bulamamıştı. Ancak Murat Cem Akpınar'dan teknik heyet çok ümitli. Yeni sezon hazırlık kampı kadrosunda yer almasına kesin.

OGENYI ONAZI İPLE ÇEKIYOR

Ağır bir sakatlık geçiren ve takımını 4 aya yakın zamandır yalnız bırakan Onazi yeni sezonu iple çekiyor. Sakat olmasına rağmen maçlarda ve antrenmanlarda takım arkadaşlarının yanından ayrılmayan Nijeryalı futbolcunun sezon başı kampına katılacağı vurgulandı. Onun da kadroda olmasıyla birlikte bordo-mavili takımın orta saha alternatifi 1 kişi daha artmış olacak.

HAYALİM GERÇEKLEŞTİ

A Milli Takım'ın Yunanistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçta kaleyi koruyan Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Genç eldiven, "Kutsal formayı giydiğim için gururluyum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Vatanımız için oynamak çok kutsal bir şey. Harika bir duygu" ifadesini kullandı.