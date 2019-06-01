Japonyalı Trabzonsporlular: Bize her yer Trabzon

Trabzon'a giden Japon misafirler, Şenol Güneş ve TS Club mağazasını gezdi. Saha, soyunma odaları ve Yavru Fırına Tribünü'nü gezen Japon öğrenciler ardından hep birlikte "Bize Her Yer Trabzon" diye bağırdılar. TS Club mağazasını geçen, forma, top ve tişörtlerden alan öğrencilerden Trabzonspor taraftarı olan Japon çocuğa forma hediye edildi. Çok eğlenceli bir ziyaret olduğunu ifade eden misafirler, ilerleyen dönemde bu kez iç saha maçına gelecek.