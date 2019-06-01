Japonyalı Trabzonsporlular: Bize her yer Trabzon – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Japonyalı Trabzonsporlular: Bize her yer Trabzon

Japonyalı Trabzonsporlular: Bize her yer Trabzon

?Trabzon'a giden Japon misafirler, ve Club mağazasını gezdi. Saha, soyunma odaları ve 'nü gezen Japon öğrenciler ardından hep birlikte "Bize Her Yer Trabzon" diye bağırdılar.

Trabzon'a giden Japon misafirler, ve Club mağazasını gezdi. Saha, soyunma odaları ve 'nü gezen Japon öğrenciler ardından hep birlikte "Bize Her Yer Trabzon" diye bağırdılar. TS Club mağazasını geçen, forma, top ve tişörtlerden alan öğrencilerden taraftarı olan Japon çocuğa forma hediye edildi. Çok eğlenceli bir ziyaret olduğunu ifade eden misafirler, ilerleyen dönemde bu kez iç saha maçına gelecek.

  1. 1.6.2019
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