Trabzonspor'un siyah incisi Nwakaeme

Tecrübeli oyuncu, lig performansları baz alındığında en iyi sezonunu geride bıraktı. Sheva'da geçen sezon ligde 10 gol, 7 asist, bir önceki sezon ise 11 gol, 6 asist ile oynayan başarılı futbolcu, kariyerinde daha önce hem gol hem de asist rakamlarında çift hanelere ulaşamamıştı. Skora en çok katkı yapan isim olan 30 yaşındaki oyuncu, 2004-05'in ardından Trabzonspor'da hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşan ilk oyuncu oldu. En son Fatih Tekke, 2004-05'te 31 gol, 13 asistlikle çift haneye ulaşmıştı.