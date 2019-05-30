Trabzonspor'da Rodallega'ya zam
30 Mayıs 2019, Perşembe
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'da Rodallega'ya zam

Trabzonspor'da Rodallega'ya zam

33 yaşındaki oyuncu, “Başkan Ağaoğlu kalmam yönünde teklif sundu ve oldukça istekli. Ama rakam konusunda farklılıklar var. Menajerim görüşmeyi sürdürüyor” dedi.

ile sözleşmesi sona eren Rodallega; , Olimpia ve ile temas halinde. Bordo-mavili kulüp, ilk etapta takımda kalması için yıllık 900 bin euro önerdiği 33 yaşındaki yıldıza sunduğu teklifi 1 milyon 250 bin euro'ya çıkardı. Ancak Rodallega'nın halen olumlu veya olumsuz bir cevap vermemesi yönetimi alternatif arayışlarına yönlendirdi. Rodallega da basınına yeni bir açıklama yaparak, "Trabzonspor kulübü Başkanı Ağaoğlu, kalmam yönünde bana bir teklif yaptı ve oldukça istekliler. Ancak rakam konusunda farklılıklar var.Menajerim görüşüyor. Ayrıca Olimpia ile de önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Birkaç gün içerisinde her şey netleşebilir" dedi.

18 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
Kolombiyalı santrforu hem yönetim hem de taraftarlar kalması için markaja almış durumda. Yıldız futbolcuyu mesaj yağmuruna tutan taraftarlar, "Bizimle kal. Seneye şampiyon olabilmemiz için bize lazımsın. Trabzon senin evin ve sen evini bırakıp gidemezsin. Kupalar seninle gelir" yorumları yaptı. ekibinin görüşmelerini sürdürdüğü Rodallega bu sezon 'de istatistikleriyle öne çıktı. Trabzonspor, sezonu 64 golle geride bırakırken; en skorer isim de Kolombiyalı futbolcu oldu. Ligde 15 golü bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da en iyi dönemini geçirdi. 3 de asist yaparak 18 gole direkt katkı sunan Rodallega'yı Nwakaeme (10) takip etti. İki isim gol yükünü çekti, takımı coşturdu.

  1. 30.5.2019
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