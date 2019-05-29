Trabzonspor'da Rodallega farkı

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da Hugo Rodallega, istatistikleriyle öne çıktı. Karadeniz ekibinde üçüncü sezonunu yaşayan Kolombiyalı forvet, en çok tercih edilen futbolcuların başında geldi. Rodallega, sadece cezası nedeniyle bir karşılaşmada oynayamazken toplam 33 maçta 2 bin 683 dakika sahada kalarak en fazla süre alan oyuncu oldu. Novak 29 maçta 2 bin 577 dakika ile ikinci sırada, Sosa 29 maçta 2 bin 462 dakika ile üçüncü, Yusuf da 30 maçta 2 bin 345 dakika ile 4. sırada yer aldı.

EN GOLCÜ O

Fırtına, sezonu 64 golle geride bırakırken en golcü oyuncu da Hugo Rodallega oldu. Ligde 15 golü bulunan 33 yaşındaki Kolombiyalı, Trabzonspor'da en skorer dönemini geçirdi. Rodallega'yı 10 golle Nijeryalı Anthony Nwakaeme takip etti.

Ligin en centilmeni?

Trabzonspor, ligde hiç kırmızı kart görmezken 64 sarı kartla ligin en centilmen takımı oldu. Bordo-mavililerde, 11 sarı kart ile Yusuf Yazıcı en fazla kart gören oyuncu olurken, onu 6 sarı kart ile Joao Pereira takip etti.

YABANCI BAYRAMI

Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemini yaşadı. Takımın bu sezon ligde attığı 64 golün 43'ü yabancılardan gelirken, 1995-96'da 30 gol atan Şota ve Arçil kardeşlerin rekoru da kırıldı. Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban, Filip Novak ve Sosa 5, Onazi 2 ve Vahid Amiri de 1 gol kaydettiler. Trabzonspor, hanesine yazdırdığı 63 puanın 56'sını da yabancılarının gol attığı maçlarda elde etti.