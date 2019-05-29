Trabzonspor, son yılların en az transfer harcamasını yapacak
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon izlediği transfer politikasından mali ve sportif açıdan önemli bir verim alan Trabzonspor, bu sezon da aynı politika üzerinde duruyor.
Transfer politikası belli
Trabzonspor geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda transfer politikasını belirlemiş durumda. 5-6 oyuncu transferi gerçekleştirmeyi planlayan bordo-mavililer söz konusu oyuncular arasında ise bonservis bedeli ödemeyeceği, kiralık takıma katabileceği veya çok düşük maliyetle kadroya katabileceği oyuncular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Transferde zarar eden değil, kar eden kulüp
Trabzonspor, artık transferde zarar eden değil kar eden kulüplerden olma yolunda ilerliyor. Bunun en önemli sınavını ise geçtiğimiz sezon veren bordo-mavililer, takımdan ayrılan futbolculardan ise 9 milyon 590 bin Euro gelir elde etmişti. Transfer ettiği oyunculara ise 2 milyon 200 bin Euro bonrservis bedeli ödeyerek, bordo-mavili kulübün transfer politikası tamamen değişmişti.
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