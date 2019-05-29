Trabzonspor'da başarı Ünal Karaman ile geldi – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da başarı Ünal Karaman ile geldi

'da başarı ile geldi

Trabzonspor'da başarı Ünal Karaman ile geldi

'ın, takımın kadrosunda bulunan yaklaşımı verim olma noktasında önemli etken oldu.

Teknik direktör 'ın, takımın kadrosunda bulunan yaklaşımı verim olma noktasında önemli etken oldu. Yabancı demek yerine kontenjan oyuncusu diyerek önemli bir mesaj veren deneyimli teknik adam, kadroda bulunan futbolculardan istifade etme noktasında önemli aşama kaydetti. Karaman, kontenjan oyuncularına yaklaşımıyla onların 'u ve 'u sahiplenmelerinde önemli etken oldu.

  1. 29.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da başarı Ünal Karaman ile geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN