Trabzonspor'da başarı Ünal Karaman ile geldi
Teknik direktör Ünal Karaman'ın, takımın kadrosunda bulunan yabancı oyunculara yaklaşımı verim olma noktasında önemli etken oldu.
Teknik direktör Ünal Karaman'ın, takımın kadrosunda bulunan yabancı oyunculara yaklaşımı verim olma noktasında önemli etken oldu. Yabancı demek yerine kontenjan oyuncusu diyerek önemli bir mesaj veren deneyimli teknik adam, kadroda bulunan futbolculardan istifade etme noktasında önemli aşama kaydetti. Karaman, kontenjan oyuncularına yaklaşımıyla onların Trabzon'u ve Trabzonspor'u sahiplenmelerinde önemli etken oldu.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Trabzonspor'da başarı Ünal Karaman ile geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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