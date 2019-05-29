Trabzonspor'da başarı Ünal Karaman ile geldi

Teknik direktör Ünal Karaman'ın, takımın kadrosunda bulunan yabancı oyunculara yaklaşımı verim olma noktasında önemli etken oldu. Yabancı demek yerine kontenjan oyuncusu diyerek önemli bir mesaj veren deneyimli teknik adam, kadroda bulunan futbolculardan istifade etme noktasında önemli aşama kaydetti. Karaman, kontenjan oyuncularına yaklaşımıyla onların Trabzon'u ve Trabzonspor'u sahiplenmelerinde önemli etken oldu.