Trabzonspor'da Benito sesleri
Fransa basını, Young Boys'tan ayrılan sol bek Loris Benito için Bordeaux'nun teklifte bulunduğunu, Trabzonspor'un da oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığını yazdı.
Fransa basını, Young Boys'tan ayrılan sol bek Loris Benito için Bordeaux'nun teklifte bulunduğunu, Trabzonspor'un da oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığını yazdı. 27 yaşındaki savunmacının haziran ayı ortasına kadar kararını vereceği bildirildi. 3 sezondur Young Boys forması giyen İsviçreli futbolcu, 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan transfer edilmişti. Benito ile çıktığı 94 maçta 2 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
AVRUPA'YI SALLADI
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, bu sezon Avrupa'yı da salladı. 32 maça çıkan Ömür, 5 gol 9 asistlik performans sergiledi. Abdülkadir, Avrupa'nın en iyi 10 ligi dikkate alındığında 19 yaş altında skora en çok katkı veren 4. oyuncu olmayı başardı. Dortmund'dan Jadon Sancho 12 gol, 17 asistle listede birinci sırada yer aldı. Benfica'dan Joao Felix 12 gol, 9 asistle ikinci, Leverkusen'den Havetz de 17 gol, 3 asistle 3'üncü sırada yer buldu.
OGU BEKLEMEDE
Adı Trabzonspor ile anılan John Ogu, bordo-mavili kulüpten teklif beklediğini açıkladı. Nijerya basınına konuşan 31 yaşındaki orta saha, "Onazi ve Nwakaeme'den Trabzonspor hakkında bilgiler aldım. Ancak şu ana kadar taraftarlar dışında benimle iletişime kimse geçmedi" dedi. Nwakaeme'nin eski takım arkadaşı olan Ogu, İsrail ekibinden 190 maçta forma giyerken, 18 gol, 10 asistlik perofrmans sergiledi.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Trabzonspor'da Benito sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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