Trabzonspor'da Nwakaeme 30 yıllık hasreti bitirdi
Sezon başında Hapoel Beer Sheva’dan 1.1 milyon dolara alınan Anthony Nwakaeme, sezona damga vurmayı başardı.
Nijeryalı futbolcu, tüm kulvarlarda 12 gol, 12 asistle takımda skora en çok katkı yapan ismi oldu. Basketbol tabiriyle double- double'a ulaşan futbolcu bu alandaki özlemi de bitirdi. Trabzonspor'da son olarak Orhan Çıkrıkçı, 1989-90 sezonunu 11 gol, 10 asistle noktalamıştı.
BAŞARILI OLACAĞIZ
Kaptan Sosa, Avrupa'da başarı için iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Psikolojik ve fiziksel olarak vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı var. Sonrasında iyi bir kamp dönemi geçirerek hocamızla da neyi daha iyi şekilde yapacağımızı konuşarak devam edeceğiz. Avrupa'da da başarılı olacağız" diye konuştu.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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