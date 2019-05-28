Trabzonspor'da Nwakaeme 30 yıllık hasreti bitirdi
28 Mayıs 2019, Salı
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'da Nwakaeme 30 yıllık hasreti bitirdi

Trabzonspor'da Nwakaeme 30 yıllık hasreti bitirdi

Sezon başında Hapoel Beer Sheva’dan 1.1 milyon dolara alınan Anthony Nwakaeme, sezona damga vurmayı başardı.

Nijeryalı futbolcu, tüm kulvarlarda 12 gol, 12 asistle takımda skora en çok katkı yapan ismi oldu. tabiriyle double- double'a ulaşan futbolcu bu alandaki özlemi de bitirdi. 'da son olarak Orhan Çıkrıkçı, 1989-90 sezonunu 11 gol, 10 asistle noktalamıştı.

BAŞARILI OLACAĞIZ
Kaptan Sosa, 'da başarı için iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Psikolojik ve fiziksel olarak vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı var. Sonrasında iyi bir kamp dönemi geçirerek hocamızla da neyi daha iyi şekilde yapacağımızı konuşarak devam edeceğiz. Avrupa'da da başarılı olacağız" diye konuştu.

  1. 28.5.2019
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