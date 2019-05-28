Brezilyalı Trabzonlular
28 Mayıs 2019, Salı
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Brezilyalı Trabzonlular

Brezilyalı Trabzonlular

Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinin Villa Da Panhe mahallesindeki bir grup genç takımı kurmuştu.

Takımın kurucusu Leo Reixach, kaleci Jefferson'un ekibine transferi sonrası bu fikrin aklına geldiğini söylemişti. İşte Ligi'nde ' 021'' adı ile mücadele eden bu takım şampiyon oldu. Minikler büyük sevinç yaşadı.

  1. 28.5.2019
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