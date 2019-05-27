Trabzonspor'da top Rodallega'da
Yıllık 900 bin euro önerilen Kolombiyalı golcü bir yanıt vermeden tatile çıktı. Hugo’nun taliplileri ile görüştükten sonra kararını bildirmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un takımda kalması için yıllık 900 bin euro teklif ettiği Hugo Rodallega, yönetime herhangi bir yanıt vermeden tatile gitti. Sözleşmesi biten Kolombiyalı golcünün, öncelikle kendisine talip olan Santa Fe ve Olympia kulüpleri ile görüşeceği ve istediği kontratı alamaması halinde bordomavili ekibe cevabını ileteceği bildirildi. Ligin son maçında Rizespor filelerine iki gol bırakan ve sezonu 16 gol, 3 asistle tamamlayan Rodallega'nın takımda kalması için teknik heyet olumlu rapor vermişti. Ünal Karaman'ın 33 yaşındaki forvet için, "Ligi tanıyor, çalışkanlığı ve takım arkadaşları ile uyumu oldukça iyi. Kalırsa, seneye de takıma önemli katkı sağlar" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.
MAKSİMUM TEKLİFİ YAPTIK
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Rodallega'ya verebilecekleri maksimum rakamı teklif ettiklerini söyledi. Transferde bütçe ve prensiplerini daha önce belirlediklerini hatırlatan Ağaoğlu, bunu aşmayı düşünmediklerini, gerisinin oyuncunun kararına bağlı olduğunu söyledi.
- 27.5.2019
-
Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
-
Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
-
Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
Trabzonspor'da top Rodallega'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.