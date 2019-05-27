Trabzonspor'da top Rodallega'da – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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'da top Rodallega'da

Trabzonspor'da top Rodallega'da

Yıllık 900 bin euro önerilen Kolombiyalı golcü bir yanıt vermeden tatile çıktı. Hugo’nun taliplileri ile görüştükten sonra kararını bildirmesi bekleniyor.

'un takımda kalması için yıllık 900 bin euro teklif ettiği Hugo Rodallega, yönetime herhangi bir yanıt vermeden tatile gitti. Sözleşmesi biten Kolombiyalı golcünün, öncelikle kendisine talip olan ve Olympia kulüpleri ile görüşeceği ve istediği kontratı alamaması halinde bordomavili ekibe cevabını ileteceği bildirildi. Ligin son maçında Rizespor filelerine iki gol bırakan ve sezonu 16 gol, 3 asistle tamamlayan Rodallega'nın takımda kalması için teknik heyet olumlu rapor vermişti. 'ın 33 yaşındaki forvet için, "Ligi tanıyor, çalışkanlığı ve takım arkadaşları ile uyumu oldukça iyi. Kalırsa, seneye de takıma önemli katkı sağlar" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

MAKSİMUM TEKLİFİ YAPTIK
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Rodallega'ya verebilecekleri maksimum rakamı teklif ettiklerini söyledi. bütçe ve prensiplerini daha önce belirlediklerini hatırlatan Ağaoğlu, bunu aşmayı düşünmediklerini, gerisinin oyuncunun kararına bağlı olduğunu söyledi.

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