Trabzonspor'da top Rodallega'da

Trabzonspor'un takımda kalması için yıllık 900 bin euro teklif ettiği Hugo Rodallega, yönetime herhangi bir yanıt vermeden tatile gitti. Sözleşmesi biten Kolombiyalı golcünün, öncelikle kendisine talip olan Santa Fe ve Olympia kulüpleri ile görüşeceği ve istediği kontratı alamaması halinde bordomavili ekibe cevabını ileteceği bildirildi. Ligin son maçında Rizespor filelerine iki gol bırakan ve sezonu 16 gol, 3 asistle tamamlayan Rodallega'nın takımda kalması için teknik heyet olumlu rapor vermişti. Ünal Karaman'ın 33 yaşındaki forvet için, "Ligi tanıyor, çalışkanlığı ve takım arkadaşları ile uyumu oldukça iyi. Kalırsa, seneye de takıma önemli katkı sağlar" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.



MAKSİMUM TEKLİFİ YAPTIK

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Rodallega'ya verebilecekleri maksimum rakamı teklif ettiklerini söyledi. Transferde bütçe ve prensiplerini daha önce belirlediklerini hatırlatan Ağaoğlu, bunu aşmayı düşünmediklerini, gerisinin oyuncunun kararına bağlı olduğunu söyledi.