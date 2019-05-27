Cepler şenlendi
Bordo-mavili yönetim tatil öncesi oyuncuları sevindirdi... İçeride yaklaşık altı aylık alacakları biriken futbolculara toplamda 23 milyon TL'yi bulan ödeme gerçekleştirildi.
Bordo-mavili yönetim tatil öncesi oyuncuları sevindirdi... İçeride yaklaşık altı aylık alacakları biriken futbolculara toplamda 23 milyon TL'yi bulan ödeme gerçekleştirildi. Kalan alacakların da haziran ayının son günlerinde başlayacak kamptan önce ödenmesi planlanıyor. Yeni sezona kadar geçmiş döneme ait tüm borçları kapatmayı hedefleyen yönetim, oyuncu maliyetini en fazla 15 milyon euro seviyesinde tutarak ekonomik olarak gelecek yıl rahat bir sezon geçirmeyi amaçlıyor.
- 27.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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