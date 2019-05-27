Cepler şenlendi – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Cepler şenlendi

Cepler şenlendi

Bordo-mavili yönetim tatil öncesi oyuncuları sevindirdi... yaklaşık altı aylık alacakları biriken futbolculara toplamda 23 milyon TL'yi bulan ödeme gerçekleştirildi.

Bordo-mavili yönetim tatil öncesi oyuncuları sevindirdi... yaklaşık altı aylık alacakları biriken futbolculara toplamda 23 milyon TL'yi bulan ödeme gerçekleştirildi. Kalan alacakların da haziran ayının son günlerinde başlayacak kamptan önce ödenmesi planlanıyor. Yeni sezona kadar geçmiş döneme ait tüm borçları kapatmayı hedefleyen yönetim, oyuncu maliyetini en fazla 15 milyon euro seviyesinde tutarak ekonomik olarak gelecek yıl rahat bir sezon geçirmeyi amaçlıyor.

  1. 27.5.2019
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