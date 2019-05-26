Trabzonspor'dan örnek davranış
26 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'dan örnek davranış

'dan örnek davranış

Trabzonspor'dan örnek davranış

Trabzonsporlu futbolcular karşılaşma sonrasında odayı pırıl pırıl bıraktılar.

Dünya Kupaları'nda Japonya 'ndan gördüğümüz örnek davraşını ülkemizde de sergiledi. Bordo-mavili oyuncular, maçı sonrası kullandıkları soyunma odasını temizledi. Takımın yıldızı Yusuf Yazıcı, Rodallega ve Pereira'nın temizlik görüntülerini sosyal medya hesaplarına yükledi. Altına da "Yakışanı yapalım çünkü biz Trabzonspor'uz" notunu düştü. Yusuf'un bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Trabzonsporlu oyuncuların bu örnek davranışı takdir topladı.
  1. 26.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'dan örnek davranış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN