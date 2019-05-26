"Rüya gibi sezondu"

Ogenyi ?Onazi sakatlanınca takıma yerleşen Abdulkadir Parmak çok mutlu. 24 yaşındaki genç oyuncu duygularını sosyal medyadan paylaştı. Abdulkadir "Harika bir galibiyetle sezonu tamamladık. Kendi adıma rüya gibi bir sezondu. Çok iyi bir aile olduk. Önümüzdeki sezon da bu aile ortamı devam eder. Takım arkadaşlarım, teknik ekibin, sağlık ekibinin, malzemecilerin, tesis çalışanlarının, herkesin yüreğine sağlık. Her koşulda bizi destekleyen taraftara da teşekkürler" dedi.

DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ

Trabzonspor'un Portekizli yıldızı Joao Pereira iyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha gerilerinde bıraktıklarını söyledi. Tecrübeli isim "Tüm yıl boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Daha güçlü geri dönmek için şimdi biraz dinlenme zamanı. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ONAZİ'DEN MESAJ VAR

Sakatlığı sebebiyle sezonu erkenden kapatan Ogenyi Onazi, Gana basınına konuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu "Çok daha güçlü döneceğim. Gelecek yıl şampiyonluk için takımıma yardım etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki yıldız, fizik tedavi sürecini Roma'da geçiriyor.



VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Trabzonspor, yollarını ayırdığı Olcay Şahan ve Luis İbanez için veda töreni düzenledi, plaket verildi. Ahmet Ağaoğlu, Olcay için "En zor zamanlarımızda bize en fazla desteği verdin. Hakkını helal et. Sana kapımız her zaman açık. İnşallah ileride farklı görevlerde aramızda olursun" ifadelerini kullandı.