Ünal Karaman: "Teşekkürler"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sezonun son maçında Çaykur Rizespor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oyuncularını kutladı. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını dile getiren Karaman, "Kısıtlı imkanlarla, genç bir oyuncu grubuyla büyük işler başardık. Oyuncularımız herkesin takdirini kazandılar. Sezon boyunca iyi mücadele ettiler. Futbol adına güzel işler başardılar. Bütün bir şehri gururlandırdılar. Kendilerini kutluyorum ve gösterdikleri emekleri için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



'DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ'

Tecrübeli çalıştırıcı, 3.lük şanslarını kaçırdıklarını ve Avrupa Lİgi için ön eleme oynayacaklarını hatırlatarak "Kendimize güvenimiz var. İnşallah yeni sezona iyi bir şekide hazırlanmaya başlayıp Avrupa arenasında şansımızı deneyeceğiz" diye konuştu. Bu sezon yaptıkları işlerin gelecek adına umut verdiğini de sözlerine ekleyen bordo-mavili teknik adam, "Genç oyuncularımız var. Aramızdan ayrılanlar, yeni katılanlar olacak. Umarım iskelet kadromuzunu koruyup yerinde takviyelerle gelecek sezon daha iyi işler başaracağız" yorumunu yaptı.