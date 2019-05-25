Süper kapanış

Süper Lig'de tam 11 maçtır yenilmeyen Trabzonspor dün de Çaykur Rizespor'u mağlup etti: 3-2. Komşu şehrin takımı karşısında 1-0 geriye düşen Fırtına, Rodallega (2) ve Abdülkadir Ömür ile cevap verdi: 1-3 Son sözü Vedat Muriç söyledi ve bordomavili takım 63 puanla ligi 4. sırada bitirdi. Fırtına, UEFA Avrupa Ligi için bir ön eleme bir de play-off maçı oynayacak.



MUHTEŞEM RODALLEGA

Dün iki kez sahne alan Rodallega, bu sezon ligde 15 gol attı. 3 de asist yapan Kolombiyalı ayrıca takımının deplasmanda en çok skor üreten ismi. Takımın bu sezon dış sahada kaydettiği 25 golün 11'i Rodallega ve Nwakaeme ikilisinden geldi. 33 yaşındaki forvet 7, Nwakaeme 4 kez fileleri havalandırdı. İkiliyi 2'şer golle Novak, Sosa ve Abdulkadir Parmak takip etti.



SOSA İLE 22 DAKİKA

Kaptan Sosa maçın 22. dakikasında kasığını tutarak oyundan çıktı ve yerine Ekuban oyuna dahil oldu. Tangocunun kasığında ağrı hissettiği ve daha ciddi bir sakatlık oluşmaması için çıkarıldığı belirtildi.



TRABZONSPOR PES ETMİYOR

Bu sezon sahaya sürdüğü gençlerle taraflı-tarafsız herkesin övgüsünü alan Trabzonspor, Karadeniz'in pes etmeyen yapısını sahaya yansıtıyor. Bordomavili takım bu sezon ligde 14 karşılaşmada yenik duruma düştü. Trabzonspor bu maçların 5'ini çevirmeyi başarırken, 2 mücadeleyi berabere bitirdi. 7'sini ise kaybetti. Karadeniz Fırtınası, 17 puan çıkardı.