Olcay Şahan’dan veda mesajı

Olcay Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Trabzonspor'a veda etti. Şahan, şu ifadeleri kulandı: "Geldiğim ilk günden bu güne Trabzonspor formasını onur ve gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde, kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın..."



İKİ İSİM AYRILIYOR

Fırtına'da Rizespor maçının ardından üç futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Olcay Şahan dün kadroda yoktu ama Hugo Rodallega maça 11'de başladı, İbanez ise kulübede oturdu. Bordo-mavili yönetim, Hugo Rodallega ile takımda kalması yönündeki görüşmeleri sürdürüyor.



TRANSFER ZİRVESİ

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, Rize maçının ardından yöneticiler ile toplantı yapacak. Takımdaki kalacak ve gidecek oyuncuların netleşmesi beklenen toplantıda ayrıca transfer çalışmaları da masaya yatırılacak. Karaman'ın sözleşmesi iki sene uzatılmıştı.