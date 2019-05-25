‘Buruk’ veda etti – Fotomaç – 25 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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‘Buruk’ veda etti

‘Buruk’ veda etti

Rizespor'da sözleşmesi sona erecek olan , maçıyla birlikte yeşil-mavili kulübün başında son kez yer aldı.

Rizespor'da sözleşmesi sona erecek olan , maçıyla birlikte yeşil-mavili kulübün başında son kez yer aldı. Ligin 7'nci haftasındaki maçıyla Rizespor'daki görevine başlayan Buruk, yeşil- mavili takımla çıktığı 28 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alıp 38 puan topladı. Buruk'un Rizespor yönetimiyle yeni anlaşma için görüşmeleri sürüyor.

TRİBÜNLERDE YOĞUN İLGİ
taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de ısınma sırasında futbolculara alkışlarla moral verdi. Trabzonspor taraftarları da 'da otobüslerle şehre gelerek kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu ve Rize deplasmanında bordo-mavili takımlarını yalnız bırakmadılar.

  1. 25.5.2019
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