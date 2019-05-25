‘Buruk’ veda etti

Rizespor'da sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçıyla birlikte yeşil-mavili kulübün başında son kez yer aldı. Ligin 7'nci haftasındaki Fenerbahçe maçıyla Rizespor'daki görevine başlayan Buruk, yeşil- mavili takımla çıktığı 28 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alıp 38 puan topladı. Buruk'un Rizespor yönetimiyle yeni anlaşma için görüşmeleri sürüyor.



TRİBÜNLERDE YOĞUN İLGİ

Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de ısınma sırasında futbolculara alkışlarla moral verdi. Trabzonspor taraftarları da Trabzon'da otobüslerle şehre gelerek kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu ve Rize deplasmanında bordo-mavili takımlarını yalnız bırakmadılar.