Yusuf, ATV dizisinde – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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Yusuf, dizisinde

Yusuf, ATV dizisinde

'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat 'in 52. bölümünde sürprizi yaşandı.

'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat 'in 52. bölümünde sürprizi yaşandı. Dizide Tahir; üvey oğlu , abisi Mustafa ve abisinin oğlu Mehmet Eren ile birlikte müzesini gezerken karşılarına Yusuf Yazıcı çıkıyor ve Yiğit'in elindeki topu imzalıyor.

Sen Anlat Karadeniz'de Yusuf Yazıcı ve Trabzonspor sürprizi

  1. 24.5.2019
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