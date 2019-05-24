Yusuf, ATV dizisinde
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 52. bölümünde Yusuf Yazıcı sürprizi yaşandı.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 52. bölümünde Yusuf Yazıcı sürprizi yaşandı. Dizide Tahir; üvey oğlu Yiğit, abisi Mustafa ve abisinin oğlu Mehmet Eren ile birlikte Trabzonspor müzesini gezerken karşılarına Yusuf Yazıcı çıkıyor ve Yiğit'in elindeki topu imzalıyor.
- 24.5.2019
-
Şike'yi onayan hakime 12 yıl
Toplam 1
Yorum
Dost Neden hala mahkemeler Fenerbahçe’nin masumuyetini onaylamıyor?
-
Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu!
Toplam 1
Yorum
gökhan bu hakem atamalarında eksiklik var bülent yıldırım ve serkan çınar yokkk
-
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'ye 4.5 milyon euro
Toplam 2
Yorum
Ne diyim Ali Koç istifa
Yusuf, ATV dizisinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.