Yusuf, ATV dizisinde

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 52. bölümünde Yusuf Yazıcı sürprizi yaşandı. Dizide Tahir; üvey oğlu Yiğit, abisi Mustafa ve abisinin oğlu Mehmet Eren ile birlikte Trabzonspor müzesini gezerken karşılarına Yusuf Yazıcı çıkıyor ve Yiğit'in elindeki topu imzalıyor.



