Uğurlu yönetecek – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Uğurlu yönetecek

Uğurlu yönetecek

'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre yarınki - Trabzonspor karşılaşmasında görev yapacak. Fırtına, Uğurlu ile çıktığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 4 kez kaybetti. ise 11 maçta 6 galibiyet aldı.

  1. 23.5.2019
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