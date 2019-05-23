Uğurlu yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre yarınki Çaykur Rize- Trabzonspor karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. Fırtına, Uğurlu ile çıktığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 4 kez kaybetti. Rize ise 11 maçta 6 galibiyet aldı.