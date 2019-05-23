Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 36. randevuda
23 Mayıs 2019, Perşembe
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ile 36. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 36. randevuda

ile , 'de yarın oynayacakları maçla 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 35 maçta bordo-mavililerin 22-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililerin attığı 71 gole, 26 golle karşılık verebildi.

RİZE'DE EV SAHİBİ ÜSTÜN

Rize'de yapılan maçlarda ise ev sahibi ekip daha fazla galibiyet elde etti. Çaykur Rizespor, Rize'de oynanan 17 maçın 6'sında galip gelirken, 5 kez kazandı. 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.
İki takım arasındaki en farklı galibiyeti bordo-mavili takım, 8 Mayıs 2016'da sahasında 6-0'lık sonuçla elde etti. Sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçı ise bordo-mavilileri 4-1 kazanmıştı.
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı yarın saat 21.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

  1. 23.05.2019
  2. Güncelleme: 23.05.2019 11:23
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