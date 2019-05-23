Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 36. randevuda
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla 36. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan 35 maçta bordo-mavililerin 22-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililerin attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi.
RİZE'DE EV SAHİBİ ÜSTÜN
Rize'de yapılan maçlarda ise ev sahibi ekip daha fazla galibiyet elde etti. Çaykur Rizespor, Rize'de oynanan 17 maçın 6'sında galip gelirken, Trabzonspor 5 kez kazandı. 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.
İki takım arasındaki en farklı galibiyeti bordo-mavili takım, 8 Mayıs 2016'da sahasında 6-0'lık sonuçla elde etti. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı ise bordo-mavilileri 4-1 kazanmıştı.
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı yarın saat 21.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.
- 23.05.2019
- Güncelleme: 23.05.2019 11:23
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 36. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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