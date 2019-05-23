Trabzonspor Çaykur Rizespor maçına hazır
23 Mayıs 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor Çaykur Rizespor maçına hazır

maçına hazır

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçına hazır

, 'in 34. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, teknik direktör yönetiminde 'nde çalıştı.

Futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

ile arasında oynanacak maç, yarın Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.

  1. 23.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN