Trabzonspor Çaykur Rizespor maçına hazır
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.
Futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı.
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak maç, yarın Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.
- 23.05.2019
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