Taraftardan teşekkür

Trabzonlu Gençler taraftar grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzonspor'un UEFA'ya katılması devreye girip sorunu çözmesi ile ilgili açıklama yaptı. Meydan Parkı'nda toplanan grup adına konuşan Adem Söğüt, "Trabzonspor, ekonomik nedenlerden dolayı Avrupa kupalarından men cezasıyla karşı karşıya kalmıştır. Trabzonspor'un Avrupa kupaları önüneki engel Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi ile artık aşılmıştır. Trabzonlu Gençler grubu olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Trabzonumuza ve Trabzonsporumuza verdiği değer için şükranlarımızı sunuyoruz "dedi.