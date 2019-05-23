Taraftardan teşekkür
Trabzonlu Gençler taraftar grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzonspor'un UEFA'ya katılması devreye girip sorunu çözmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Trabzonlu Gençler taraftar grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzonspor'un UEFA'ya katılması devreye girip sorunu çözmesi ile ilgili açıklama yaptı. Meydan Parkı'nda toplanan grup adına konuşan Adem Söğüt, "Trabzonspor, ekonomik nedenlerden dolayı Avrupa kupalarından men cezasıyla karşı karşıya kalmıştır. Trabzonspor'un Avrupa kupaları önüneki engel Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi ile artık aşılmıştır. Trabzonlu Gençler grubu olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Trabzonumuza ve Trabzonsporumuza verdiği değer için şükranlarımızı sunuyoruz "dedi.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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