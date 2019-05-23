İkisi de devam edecek – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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de devam edecek

İkisi de devam edecek

, birçok kulübün izlediği ve Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmak istiyor.

, birçok kulübün izlediği ve Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmak istiyor. Başkan Ağaoğlu, "Avrupa'nın en üst kulüpleri takip ediyor ancak resmi teklif gelmedi. Biz de iki oyuncumuza devam etmek istiyoruz. İkisini de kadroda tutacağız. Ayrıca Kamil Ahmet ile de sözleşme yeniledik. O da takımda kalmaya devam edecek" dedi.

  1. 23.5.2019
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