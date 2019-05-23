İkisi de devam edecek

Yönetim, birçok kulübün izlediği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmak istiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Avrupa'nın en üst kulüpleri takip ediyor ancak resmi teklif gelmedi. Biz de iki oyuncumuza devam etmek istiyoruz. İkisini de kadroda tutacağız. Ayrıca Kamil Ahmet ile de sözleşme yeniledik. O da takımda kalmaya devam edecek" dedi.