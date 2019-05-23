İkisi de devam edecek
Yönetim, birçok kulübün izlediği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmak istiyor.
Yönetim, birçok kulübün izlediği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmak istiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Avrupa'nın en üst kulüpleri takip ediyor ancak resmi teklif gelmedi. Biz de iki oyuncumuza devam etmek istiyoruz. İkisini de kadroda tutacağız. Ayrıca Kamil Ahmet ile de sözleşme yeniledik. O da takımda kalmaya devam edecek" dedi.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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