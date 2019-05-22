Ünal Karaman yeni gençleri takıma kazandırdı
Yönetim ile uyum içinde çalışan Karaman, bordo-mavili takımda radikal kararlara da imza attı.
Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür isimlerine Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar gibi isimleri ekleme başarısı gösteren Karaman, yıllardır özlem duyulan altyapı gerçeğini göstermiş oldu.
17 İSİM GOL ATTI
Karadeniz ekibinin futbolcuları gole katkı sağlama noktasında başarılı bir grafik ortaya koydu. Ligde 33 haftalık bölümde 61 ve kupada oynadığı 7 karşılaşmada 15 gol kaydeden Fırtına'da bu sezon 17 oyuncu gole katkı sağladı. Toplam 21 oyuncu forma şansı bulurken, bu isimler arasında sadece Toure, Kamil, Ali Karnapoğlu ile 3 karşılaşmada 91 dakika sahada kalan Berkay Sefa gol ve asist üretemedi.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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