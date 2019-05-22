Ünal Karaman yeni gençleri takıma kazandırdı

Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür isimlerine Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar gibi isimleri ekleme başarısı gösteren Karaman, yıllardır özlem duyulan altyapı gerçeğini göstermiş oldu.



17 İSİM GOL ATTI

Karadeniz ekibinin futbolcuları gole katkı sağlama noktasında başarılı bir grafik ortaya koydu. Ligde 33 haftalık bölümde 61 ve kupada oynadığı 7 karşılaşmada 15 gol kaydeden Fırtına'da bu sezon 17 oyuncu gole katkı sağladı. Toplam 21 oyuncu forma şansı bulurken, bu isimler arasında sadece Toure, Kamil, Ali Karnapoğlu ile 3 karşılaşmada 91 dakika sahada kalan Berkay Sefa gol ve asist üretemedi.