Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu: Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a konuştu ve UEFA ile Disiplin Kurulu'na sevk edilme süreciyle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Fair-play anlaşmasına uymadığımız için Disiplin Kurulu'na sevk edildik. Bunun cezası da genelde kulüplerin '1 ya da 2 yıl Avrupa kupalarından men edilme'dir. Ama orada fair-play komitesinin 7 maddesi var. Fair-play komitesi 'kulübün yeni yönetiminin tasarrufları, gerçekleştirmiş olduğu ekonomik program, futbolcu alış-satışlarındaki dengesi, gelir-gider dengesini koruması, bu ekonomik programı devam ettirmesi, 5 milyon euro'dan fazla açık vermemesi ve Bankalar Birliği ile anlaşmayı imzalaması halinde önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılması' yönünde bir tavsiyede bulunuyor" dedi.



GELİRLERİMİZDE YÜZDE 50 KESİNTİ YAPILABİLİR

Ağaoğlu şöyle devam etti: "Komite 'Her ne kadar anlaşmaya uyulmamışsa da yeni yönetimin yapmış olduğu uygulamalar, ekonomik uygulamalar, transferde gösterilen özen, altyapıya verilen önem, A takımda yer alan 19 futbolcunun 17'sinin altyapıdan gelmiş olması, seyirci hasılatında ve ürün satışlarındaki artış göz önüne alınarak Trabzonspor'un bu sene belirli bir ceza ödeyerek, Avrupa gelirlenin yüzde 50'sine el konulması şeklinde ceza uygulanabilir' diyor. Disiplin kurulu kararını vermeden 'ceza geliyor ya da gelmiyor' denemez. Biz zaten geldiğimizden bu yana hemen her gün bir sıkıntı ile karşı karşıya kalıyoruz."



2 YA DA 3 HAFTA İÇİNDE KARAR VERİLİR

''Hatta bugün içinden çıkamayacağımız noktaya gelmiş olduğumuz bir sorunda, kendisine buradan şükranlarımı arz ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi ile çözüme ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımıza göstermiş oldukları çabadan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çok çabuk karar verilmesi gerekiyordu, Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesi ile bu sorunu sıkıntısız şekilde atlattık. Allah'a şükürler olsun. Tabii bu, Trabzonspor'un sorunları bitti anlamına gelmesin. Her zaman sıkıntılarla karşılaşan bir kulübüz. Hazirandaki kura çekimini göz önüne aldığımızda 2-3 hafta içinde Disiplin Kurulu'nun kararı vermesini bekliyoruz. Hem bizim için hem F.Bahçe için karar verecekler."