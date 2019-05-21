Yusuf Yazıcı damgası
21 Mayıs 2019, Salı
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damgası

Yusuf Yazıcı damgası

karşılaşmasıyla forması ile 100. maçına çıkmaya hazırlanan , toplam 43 gole direkt katkı sağladı

Kaptan , altyapısından yetiştiği bordo-mavili takımda Rizespor karşılaşmasıyla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki yıldız, kısa süre içinde ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Genç futbolcu, 'da forma giydiği 4 sezonda kupa ve ligde olmak üzere 99 karşılaşmada 7 bin 408 dakika görev aldı. Yusuf, ligde 86 karşılaşmada 20 gol kaydederken, kupada da 13 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak toplam 22 golle takımına önemli skor katkısı da sağladı.

ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SUNDU
2015-2016 sezonunda A takıma yükselerek forma giymeye başlayan Yusuf, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta görev alarak 2 gol kaydetti. 2016-17'de ligde 18 maçta 4, kupada 4 müsabakada 2 olmak üzere 22 maçta 6 gol atan genç yıldız, 2017-18'de 2'si kupa olmak üzere 35 maçta 10 gol ile en iyi dönemini yaşadı. Başarılı futbolcu, bu sezon ise ligde 29 maç, kupada da 4 maç olmak üzere 33 maçta 4 kez rakip ağları havalandırdı. Yazıcı, Karadeniz ekibinde 22 gol atarken, 21 gole de katkıda bulundu.

DERBİLERİ SEVİYOR
Genç futbolcu, üç büyük rakipleri karşısında da gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde fileleri birer kez sarsan Yusuf Yazıcı, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da Galatasaray karşısında iki maçta birer gol buldu.

BU SEZON ATTIĞI GOLLER
Yusuf, ligin 18. haftasında 4-2 kaybedilen Başakşehir, 30. haftada 1-1 berabere sonuçlanan F.Bahçe, 31. haftadaki 4-2 kazanılan Kayseri ve geçen hafta 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinde birer gol atarak, 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Fırtına, bu periyotta 7 puan aldı.
  1. 21.5.2019
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