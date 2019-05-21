Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
21 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

, maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.

Futbolcuların, idmanda ısınmanın ardından yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı personeli ile Ahmet Yahya Subaşı ve Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerinin, antrenmanı ziyaret ederek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldiği belirtildi.

, yarın yapacağı idmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

Ahmet Ağaoğlu:



  1. 21.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN