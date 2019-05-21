Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.
Futbolcuların, idmanda ısınmanın ardından yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.
Öte yandan, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı personeli ile Ahmet Yahya Subaşı ve Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerinin, antrenmanı ziyaret ederek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldiği belirtildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 21.05.2019
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Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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