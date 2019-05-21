Parmak’la gösteriliyor – Fotomaç – 21 Mayıs 2019
21 Mayıs 2019, Salı
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Parmak’la gösteriliyor

Parmak’la gösteriliyor
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'den sonra Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ve Murat Cem Akpınar gibi gençleri Türk futboluna sunan , diğer genç oyuncuların da önünü açmış oldu. Özellikle Parmak, performansı ile parmak ısırtmaya başladı. derbisinde 60 kez topla buluşan 24 yaşındaki oyuncu, sahanın en fazla başarılı çalım (5) ve şut pası atan (5) ismiydi. 1 asist yapan Parmak, 4 kez de pas arası yaptı.
  1. 21.5.2019
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