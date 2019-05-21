Parmak’la gösteriliyor
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'den sonra Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ve Murat Cem Akpınar gibi gençleri Türk futboluna sunan Trabzonspor, diğer genç oyuncuların da önünü açmış oldu. Özellikle Parmak, performansı ile parmak ısırtmaya başladı. Beşiktaş derbisinde 60 kez topla buluşan 24 yaşındaki oyuncu, sahanın en fazla başarılı çalım (5) ve şut pası atan (5) ismiydi. 1 asist yapan Parmak, 4 kez de pas arası yaptı.
- 21.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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