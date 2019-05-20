Sihirbaz Karaman – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Sihirbaz Karaman

Sihirbaz Karaman
Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden , teknik direktör 'in görev yaptığı 2010-11'den sonra G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ı aynı sezon içerisinde yenme başarısını yönetiminde gösterdi. Bordo-mavililer F.Bahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0 ve G.Saray'ı 2-0'la geçmişti. Bu sezon ise evinde G.Saray'ı 4-0, F.Bahçe ve Beşiktaş'ı da 2-1 yenerek 8 sezon sonra bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Güneş'in peşinde
Ünal Karaman, hocası Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan teknik adamlar arasında bu başarıyı gösteren tek isim oldu. 2010-11'de Trabzonspor'u çalıştıran Şenol Güneş'ten sonra 7'si yerli, 2'si yabancı 9 hoca görev yaptı. Güneş'ten sonra Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman teknik direktörlük görevlerini üstlendi.

  1. 20.5.2019
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