Ramazan davulcusu Parmak
Uzun yıllar burada kalırım
Parmak Beşiktaş'ı mağlup ettikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. 24 yaşındaki futbolcu, "Geçen hafta önemli bir puan kaybı yaşamıştık ama Beşiktaş'ı mağlup ederek bunu kısmen telafi ettik. Son haftaya da iddialı gireceğiz. Yönetim bana sözleşme teklifiyle gelirse bunu kabul ederim ve uzun yıllar burada olmak isterim" diye konuştu.
Abdülkadir Parmak sahurda davul çaldı!— Fotomaç TV (@Fotomac_TV) 19 Mayıs 2019
"Bu gece davulcu benim kalkın bakayım" ???? pic.twitter.com/NaU2soylbd
- 20.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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