Ramazan davulcusu Parmak – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Ramazan davulcusu Parmak

Ramazan davulcusu Parmak
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden 'da performansıyla beğeni toplayan ve skora da 1 asistle katkı sağlayan orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sahurda Trabzon sokaklarında davul çalarken çekildiği videoyu paylaştı. Parmak, paylaşımında, "Bu gece davulcu benim, kalkın bakalım" ifadelerine yer verdi.


Uzun yıllar burada kalırım
Parmak Beşiktaş'ı mağlup ettikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. 24 yaşındaki futbolcu, "Geçen hafta önemli bir puan kaybı yaşamıştık ama Beşiktaş'ı mağlup ederek bunu kısmen telafi ettik. Son haftaya da iddialı gireceğiz. Yönetim bana sözleşme teklifiyle gelirse bunu kabul ederim ve uzun yıllar burada olmak isterim" diye konuştu.
  1. 20.5.2019
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