Jose Sosa teşekkür etti – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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teşekkür etti

Jose Sosa teşekkür etti
Kaptan Sosa kendilerine 90 dakika boyunca destek veren taraftarlara teşekkür etti. Arjantinli maestro, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Sahamızdaki bu son maçımızda ve sezonun tamamında bize verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. halkına mutluluk verebilmek için savaşan ve galip gelen takımımız adına mutluyuz" dedi.
  1. 20.5.2019
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