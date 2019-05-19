Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu: Müthiş kapanış

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş karşılaşmasının ardından birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. "Şartlar ne olursa olsun bu takım zirve mücadelesi verecek demiştik" sözleriyle konuşmasına başlayan Ağaoğlu, "Herkesin alnından öpüyorum. Sahamızda iyi bir kapanış yaptılar. Seyircimiz inanılmaz bir destek verdi, sabır gösterdi. Takım halinde inanılmaz mücadele ettik. Böyle bir kapanış bekliyordum. Önümüzdeki senenin temellerini atıyoruz. Temel atma törenini kaçırmayalım" ifadelerini kullandı.



'FUTBOL DERSİ VERDİK'

Ahmet? Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Takım futbolu nasıl oynanır, ayağa toplarla rakibi nasıl bunaltırız, örneğini çok iyi verdik. Futbolcularımızın mayıs sonuna kadar 6 aylık birikmiş alacakları var. UEFA ile ilgili konularda pazartesi gününden (yarın) sonra mücadelemiz başlayacak. Hugo Rodallega ile görüşmeler devam ediyor. Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile alakalı verilmiş bir karar yok. İsteyenler var. Haddi hesabı yok ama bizim tarafımızdan verilmiş bir karar yok. Gelecek sezon beklentiler daha yüksek olacak. Ona göre hareket edeceğiz."



MESSİ DEĞİL ABDÜLKADİR!

Karadeniz ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür, dün akşam da işbaşındaydı. Novak'ın 53. dakikada attığı golde asisti yapan 19 yaşındaki futbolcu, geceye damgasını vurdu. Orta alandan aldığı topun ardından üst üste çalımlarla son çizgiye kadar inen Abdülkadir, yaptığı isabetli ortayla da Trabzonspor'un ilk golüne büyük katkı yaptı.



İKİ FARKLI İSİM!

Bordo-mavililer, Beşiktaş karşısına iki değişikle çıktı. Bir önceki lig maçında Konyaspor'a karşı oynattığı Kamil Ahmet ile Majid Hosseini'yi kulübeye çeken Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman; Zargo Toure ile Joao Pereira'yı ilk 11'de oynattı. Fırtına'da Onazi'nin dışında da eksik oyuncu bulunmuyordu.