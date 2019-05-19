Trabzonspor Beşiktaş'ı geçme şansı yakaladı
Rakibini mağlup etmeyi başaran Fırtına, Beşiktaş’ın şampiyonluk ve Devler Ligi umutlarına son verdi. 3. sıra iddiasını da son haftaya taşıdı.
Sahasında aldığı başarılı sonuçlara Beşiktaş galibiyetiyle bir yenisini daha ekleyen Trabzonspor, ligi 3. sırada bitirme şansı da yakaladı. Siyah- beyazlı takımı etkili bir futbolla mağlup eden Karadeniz temsilcisi, matematiksel olarak rakibinin şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi ihtimalini ortadan kaldırdı. Ayrıca Trabzonspor, 3. sıradaki Beşiktaş'la arasındaki farkı da 2 puana indirdi. Ligin son haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Beşiktaş sahadan beraberlik veya mağlubiyetle ayrılır, Trabzonspor da Karadeniz derbisini galibiyetle kapatırsa üçüncü sıra Fırtına'nın olacak. Trabzonspor böylece Avrupa Ligi'ne grup aşamasından başlayacak. 4. olan takım ise 2 ön eleme oynayacak ve sezonu erken açmak zorunda kalacak.
- 19.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Trabzonspor Beşiktaş'ı geçme şansı yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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