Nazar değmesin

Sahada basmadık yer bırakmayan, mücadeleden hiç vazgeçmeyen 22 yaşındaki futbolcu 77. dakikada öyle bir gol attı ki hayran olmamak elde değildi. Abdülkadir Parmak'tan aldığı pasta topu düzeltip ceza sahası dışından uzak köşeye plaseleyen Yusuf, Karius'u çaresiz bıraktı ve Karadeniz ekibine 3 puanı getiren isim oldu.



GENÇLERDEN GELEN 20 PUAN

Yusuf? Yazıcı 90. dakikada taraftarların alkışlarıyla yerini Murat Cem'e bıraktı. Öte yandan Yusuf'un golüyle gelen galibiyet Trabzonspor genç futbolcu istatistiğini de yükseltti. Fırtına bu sezon altyapıdan gelen isimlerinin katkısı ile tam 20 puan elde etti. Bordo-mavililer, bu futbolcuların gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle üst sıralardaki mücadelesinde önemli puanlar kazandı. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı 4'er golle Karadeniz ekibinin en skorer gençleri oldu.



PENALTI İTİRAZI!

Dakikalar? 15'i gösterirken tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Trabzonspor çok adamla Beşiktaş ceza sahasına yüklendi. Sol kanattan Abdülkadir'in ortaladığı topu arka direkte savunma uzaklaştırdı. Bu sırada Güven Yalçın'ın elinden seken topa Trabzonsporlular penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Fırat Aydınus, 'elin doğal konumda olduğunu' belirterek pozisyonun devam etmesine karar verdi. İtirazlar uzun sürmedi.



DERBİ SEVER NOVAK

Ligin en skorer sol beki olan Filip Novak dün gece bir kez daha sahneye çıktı. 53. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ortasında topu kafayla ağlara yolladı. 28 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 5. golünü Beşiktaş'a attı. 1'de Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 6 gole ulaşan Çek savunmacı, sezonun ilk yarısında 2-1 kazanılan Fenerbahçe karşılaşmasında da gol bulmuştu. Novak maç sonrası çifte mutluluk yaşadığını dile getirdi.



YAZ OKULU İÇİN PROTOKOL

Trabonspor; basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında yaz okulu açılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle protokol imzaladı. Her iki taraf da atılan bu adımın Trabzon'un spor kültürü için hayırlı olması temennisinde bulundu.



'GENÇLER İÇİN'

İmza töreninin ardından konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzon'da tüm spor branşlarında genç sporcuların çıkması için mücadele ediyoruz. Umarım bu protokol sayesinde genç sporcularımız Trabzon'un gururu olmak için mücadele edecektir" dedi.



DESTEK VERİYORUZ

Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise "Genç sporcuları yetirştirmek için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. İnşallah takım sporlarında başlattığımız bu protokolü ilerleyen süreçte bireysel sporları da kapsayacak şekilde genişletiriz" dedi.