Derbilerin efendisi Trabzonspor
19 Mayıs 2019, Pazar
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Derbilerin efendisi

Derbilerin efendisi Trabzonspor

'ı mağlup etmeyi başaran bu sezon derbilerde farkını ortaya koydu.

'de , ve ile karşılaştığı 6 maçta sadece bir kez yenildi ve bu zorlu maçlarda 11 puan toplamayı başardı (3G/2B/1M). En son 2010-11 sezonunu derbilerde daha fazla puan toplayarak tamamlamıştı (15 puan - 5G 1M).
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PUAN ORTALAMASI UÇTU
Şenol? Güneş Stadı'nda en iyi dönemini geçiren , Beşiktaş'a da şans tanımadı. 2016- 17'nin 19. haftasında maçıyla yeni stadında ilk maçına çıkan bordo-mavililer, o sezon 1.33, geçen yıl 1.70 puan ortalaması elde etti. Bu sezon ise evinde 17 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 38 puan topladı. 2.23 gibi yüksek bir ortalama elde etti.

SAHASINDA BOŞU YOK
Beşiktaş'ı 2 golle uğurlayan Trabzonspor, sahasındaki son 17 karşılaşmada rakip fileleri 39 kez havalandırdı. Bu maçlarda 2.29 gol ortalaması yakaladı. Kalesinde de kolay kolay geçit vermeyen bordo-mavili takım 17 karşılaşmada 20 gol yiyerek 1.17 ortalama ile maçlarını oynadı. Ayrıca Stadı 5 maçtır kazanan Trabzonspor, en son Ocak- Nisan 2015 arasında daha uzun bir galibiyet serisi elde etmişti (6 karşılaşma).

  1. 19.5.2019
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