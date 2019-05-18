Ünal Karaman'ın büyük başarısı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Ünal Karaman, bordo-mavili takımda bir sezon içerisinde '3 Büyükler'i yenen ikinci teknik adam oldu. Bu başarıyı daha önce 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş yakalamıştı.
Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını tekrar etti.
2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.
GALATASARAY'I 4-0 FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'I 2-1 YENDİ
Trabzonspor, bu sezon ise sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, ligin 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1, ilk maçta 2-2 berabere kalıp bu fırsatı gerçekleştiremediği Beşiktaş'ı sezonun son derbisinde 2-1 yenerek Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik adam içerisinde bu başarıyı gerçekleştiren ikinci isim oldu.
- 18.05.2019
- Güncelleme: 18.05.2019 21:51
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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