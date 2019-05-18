Trabzonspor'da Yusuf Sarı imzaya yakın
Trabzonspor gelecek sezon öncesi ilk transferini sonlandırmaya çok yaklaştı Bordo-mavili kulüp, gurbetçi oyuncu Yusuf Sarı ile prensip anlaşmasına vardı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik heyetin raporu doğrultusunda gelecek sezon kadroya en az 4 gurbetçi oyuncunun katılması için çalışmalar hızlandı. Bordo-mavililerin uzun zaman önce gündemine aldığı ve ilk kez FOTOMAÇ'ın duyurduğu Yusuf Sarı için de imza aşamasına gelindi. Marsilya'dan oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacak yönetim futbolcu ile de prensip anlaşmasına vardı. Sağ kanatta ve ofansif orta saha mevkilerinde görev yapan Yusuf, ümit milli takımda da oynuyor. Bu sezon Marsilya'nın ikinci takımında sadece 9 maç sahaya çıkan Sarı, yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu açıklamıştı.
KAMİL KALIYOR
Yönetim kurulu ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kamil Ahmet Çörekçi arasında yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlandı. Kalmayı çok isteyen ve bunu birçok kez dile getiren Kamil'in sunulan teklifi büyük oranda kabul ettiği ve menajerinin önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek detayları konuşacağı ifade edildi. 27 yaşındaki sağ bek bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle sadece 17 maçta forma giyebildi.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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