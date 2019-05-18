Trabzonspor'da Yusuf Sarı imzaya yakın
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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'da imzaya yakın

Trabzonspor'da Yusuf Sarı imzaya yakın

gelecek sezon öncesi ilk transferini sonlandırmaya çok yaklaştı Bordo-mavili kulüp, gurbetçi oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik heyetin raporu doğrultusunda gelecek sezon kadroya en az 4 gurbetçi oyuncunun katılması için çalışmalar hızlandı. Bordo-mavililerin uzun zaman önce gündemine aldığı ve ilk kez FOTOMAÇ'ın duyurduğu için de imza aşamasına gelindi. Marsilya'dan oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacak yönetim futbolcu ile de prensip anlaşmasına vardı. Sağ kanatta ve ofansif orta saha mevkilerinde görev yapan Yusuf, ümit milli takımda da oynuyor. Bu sezon Marsilya'nın ikinci takımında sadece 9 maç sahaya çıkan Sarı, yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu açıklamıştı.

KAMİL KALIYOR
Yönetim kurulu ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kamil arasında yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlandı. Kalmayı çok isteyen ve bunu birçok kez dile getiren Kamil'in sunulan teklifi büyük oranda kabul ettiği ve menajerinin önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek detayları konuşacağı ifade edildi. 27 yaşındaki sağ bek bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle sadece 17 maçta forma giyebildi.

  1. 18.5.2019
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