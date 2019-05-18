Trabzonspor üçüncülük şansını son haftaya taşıdı
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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üçüncülük şansını son haftaya taşıdı

Trabzonspor üçüncülük şansını son haftaya taşıdı

'de konuk ettiği 'ı 2-1 yenen , rakibiyle puan farkını 2'ye indirerek üçüncülük şansını son haftaya taşıdı.

Ligde son 11 maçta 8. galibiyetini alan ve 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak puan serisini sürdüren bordo-mavili takım, puanını 60'a yükseltti.

Haftaya dördüncü sırada giren ekibi, 62 puanda kalan üçüncü sıradaki ile puan farkını 2'ye düşürdü.

Trabzon deplasmanından yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ın ise matematiksel olarak ilk 2 şansı kalmadı.

7 SEZON SONRA İLKİ BAŞARDI

, 'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını ile yaşadı.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda 'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, 'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.

Trabzonspor, bu sezon ise sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0 ve 13. haftada Fenerbahçe'yi 2-1 yendikten sonra bu akşam da Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 7 sezon sonra ilki gerçekleştirdi.

Karaman, Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik adam içerisinde bu başarıyı gerçekleştiren isim oldu.

AMİRİ, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da kart gören Vahid Amiri, cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili takımın İranlı futbolcusu, gelecek hafta deplasmanında takımda yer alamayacak.

NOVAK GOLCÜ SAVUNMACI

Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu Filip Novak gollerine devam etti.

Bordo-mavili takımın sol beki, Beşiktaş karşısında fileleri havalandırarak ligde 5. golüne ulaştı.

Trabzonsporlu futbolcular, maçın ardından taraftarlarla galibiyeti kutladı.

  1. 18.05.2019
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