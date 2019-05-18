Trabzonspor Beşiktaş'ı eli boş göndermek istiyor

Süper Lig'de 57 puanı bulunan Trabzon, 62 puanla bir sıra üstünde bulunan Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu sezon sahasında oynadığı 2 derbide Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup eden bordo-mavililer, Beşiktaş'ı da yenerek taraftarlarına 3 puanla veda etmek istiyor. Büyük bir oranda dolu Tribünler önünde oynanacak karşılaşmaya Fırtına, klasikleşen dizilişiyle çıkacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın geçtiğimiz haftadaki kadrodan tek değişikliğe giderek stoperde Toure yerine Hosseini'ye görev vermesi bekleniyor. 52 yaşındaki hoca, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmayı kazanacak güce ve motivasyona sahip olduklarını söyledi.



SON ANA DEK SAVAŞACAĞIZ

Karaman, sezona galibiyetlerle veda etmek istediklerini belirterek, "Sahamızda oynayacağımız maçta taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ramazan olmasına ve hatta maçın iftara denk gelmesine rağmen taraftar bizi yalnız bırakmıyorsa bizim de onların yüzünü güldürmemiz gerek. Ancak rakibimiz Beşiktaş ve onların da hedefleri var. Biz de üçüncülük istiyoruz. Son haftaya bu umudumuzu taşımak için sahadan galibiyetle ayrılmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlayışla sahaya çıkacağız ve son saniyeye kadar mücadele edeceğiz. Savaşıp kazanacağız" ifadesini kullandı.



46 YILLIK REKABET

Trabzonspor ile Beşiktaş bugün 128. kez karşı karşıya gelecek. Fırtına'nın 2-0'lık galibiyeti ile 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 127 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 175 golüne, bordo-mavililer 137 golle karşılık verdi.



LİGDE 91. SINAV

Fırtına ve Beşiktaş, Süper Lig'deki 92 randevularına hazırlanıyor. İki takım arasında oynanan 91 maçta siyahbeyazlıların 36-32 üstünlüğü bulunuyor. 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 130 gole, Trabzonspor 99 golle karşılık verdi.



BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR

Bu sezon büyük maçlarda iyi bir performans ortaya koyan Trabzonspor, sadece deplasmanda G.Saray'a boyun eğdi. F.Bahçe karşısında 1 galibiyet, 1 beraberbirlik alan bordo-mavililer, evinde G.Saray'ı yenerken, deplasmanda ise Beşiktaş ile berabere kalmıştı.



REKORA BİR VAR

Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü sıradaki yerini garantileyen ve üç sezonluk aranın ardından Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde rekora koşuyor. 57 puanı bulunan bordo-mavililer, bugün ya da haftaya bir puan daha alırsa son 8 sezonun en yüksek puanını toplamış olacak.