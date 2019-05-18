Trabzonspor Beşiktaş'a karşı üstün

İki takım lig maçlarında Trabzon'da 44 kez karşı karşıya gelirken, Fırtına 21, Beşiktaş ise 14 kez sahadan galip ayrıldı. 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 55 gol attı.



41 KERE MAŞALLAH

Geride kalan 32 haftada rakip fileleri 59 kez havalandıran Karadeniz ekibinde, yabancı oyuncular 41 gol kaydetti. Yabancılar, bordo-mavili ekibin gollerinin yüzde 70'ine imza atarken, takımlarının skor yüküne de önemli katkı sağladı. Fırtına'da Rodallega 14, Nwakaeme 10, Ekuban ve Sosa 5'er, Novak 4, Onazi 2 ve Amiri de 1 gol kaydetti.



4 FUTBOLCU SINIRDA

Bordo-mavililerde Beşiktaş derbisi öncesinde Kamil, Novak, Amiri ve Ekuban sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu isimlerden sarı kart görecek olanlar haftaya Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.



ORTALAMASI 2.31 OLDU

Trabzonspor, sahasındaki 16 maçta rakip fileleri 37 kez havalandırırken, 2.31 gol ortalaması yakaladı. Karadeniz ekibi ayrıca, kalesinde de kolay kolay geçit vermezken 16 maçta 19 gol yiyerek 1.18 ortalama ile maçlarını oynadı.



EVİNİN KRALI

Fırtına, Şenol Güneş Stadı'nda en iyi dönemini yaşıyor. 2016-17'nin 19. haftasında 4-0 galip geldiği Gaziantep maçıyla yeni stadındaki ilk maçına çıkan bordo-mavililer, ilk sezonunda 1.33, geçen yıl 1.70 puan ortalaması elde etti. Fırtına, bu sezon ise evinde 16 müsabakada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 35 puan topladı. Son 3 sezonda en iyi puan ortalamasını 2.18'le yakalayan bordo-mavililer, bugün de Beşiktaş'ı yıkmak istiyor.