Trabzonspor Beşiktaş'a karşı üstün
Karadeniz ekibi, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.
İki takım lig maçlarında Trabzon'da 44 kez karşı karşıya gelirken, Fırtına 21, Beşiktaş ise 14 kez sahadan galip ayrıldı. 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 55 gol attı.
41 KERE MAŞALLAH
Geride kalan 32 haftada rakip fileleri 59 kez havalandıran Karadeniz ekibinde, yabancı oyuncular 41 gol kaydetti. Yabancılar, bordo-mavili ekibin gollerinin yüzde 70'ine imza atarken, takımlarının skor yüküne de önemli katkı sağladı. Fırtına'da Rodallega 14, Nwakaeme 10, Ekuban ve Sosa 5'er, Novak 4, Onazi 2 ve Amiri de 1 gol kaydetti.
4 FUTBOLCU SINIRDA
Bordo-mavililerde Beşiktaş derbisi öncesinde Kamil, Novak, Amiri ve Ekuban sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu isimlerden sarı kart görecek olanlar haftaya Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.
ORTALAMASI 2.31 OLDU
Trabzonspor, sahasındaki 16 maçta rakip fileleri 37 kez havalandırırken, 2.31 gol ortalaması yakaladı. Karadeniz ekibi ayrıca, kalesinde de kolay kolay geçit vermezken 16 maçta 19 gol yiyerek 1.18 ortalama ile maçlarını oynadı.
EVİNİN KRALI
Fırtına, Şenol Güneş Stadı'nda en iyi dönemini yaşıyor. 2016-17'nin 19. haftasında 4-0 galip geldiği Gaziantep maçıyla yeni stadındaki ilk maçına çıkan bordo-mavililer, ilk sezonunda 1.33, geçen yıl 1.70 puan ortalaması elde etti. Fırtına, bu sezon ise evinde 16 müsabakada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 35 puan topladı. Son 3 sezonda en iyi puan ortalamasını 2.18'le yakalayan bordo-mavililer, bugün de Beşiktaş'ı yıkmak istiyor.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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