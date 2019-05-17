Ünal Karaman galibiyetle taçlandıracak

Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman için bu maçın ayrı bir önemi var. Başarılı çalıştırıcı, sahadan galibiyetle ayrılması halinde bordomavili takımda 2010-11 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını gösteren ilk teknik adam olacak. Fırtına bu sevinci en son 2010-11 sezonunda Şenol Güneş ile yaşamıştı. İşin ilginci o dönem Güneş'in yardımcısı Ünal Karaman'dı...



GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ DEVİRDİ

Karaman aynı gururu yaşamak için bu kez Şenol Güneş'i bir başka deyişle ustasını devirmek zorunda... 2010-11 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı ise 2-0 mağlup etmişti. Fırtına bu sezon da evinde ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 7 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı yakaladı.



GALIBIYETLE VEDA EDECEĞİZ

Uğurcan? Çakır, bu sezon son kez çıkacakları Şenol Güneş Stadı'nda Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarlarına anlamlı şekilde veda etmek istediklerini söyledi. İç sahada bu sene çok iyi maçlar oynadıklarını hatırlatan başarılı file bekçisi, "Konya beraberliği hesapta olmayan bir kayıptı. Beşiktaş maçını kazanıp üçüncülük umudumuzu ligin son haftasına taşımak istiyoruz. Taraftarımız tribünleri doldursun. Onlara güzel bir galibiyet hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Ünal? Karaman, Vodafone Park'taki ilk karşılaşmada Beşiktaş'ı elinden kaçırdı. Deplasmanda 2-0 öne geçen bordo-mavililer, 90+6'da Mustafa Pektemek'in attığı gole engel olamayarak beraberliğe razı olmuştu.



Trabzonspor'da 2010-11 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş'in ardından görev yapan 9 teknik adam şöyle: Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman.



AYDINUS YÖNETECEK

Beşiktaş? maçına Fırat Aydınus atandı. Yarın akşam oynanacak mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay Üstlenecek. Dördüncü hakem ise Özgür Yankaya. Aydınus, ligde bu sezon Trabzonspor'un 4 maçında görev yaptı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda Galatasaray'ı 4-0, Çaykur Rizespor'u 4-1, İM Kayserispor'u 4-2 mağlup ederken, ligin ilk haftasında Başakşehir'e 2-0 yenildi.