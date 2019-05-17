Ünal Karaman galibiyetle taçlandıracak
17 Mayıs 2019, Cuma
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galibiyetle taçlandıracak

Ünal Karaman galibiyetle taçlandıracak

Ligde 10 haftadır yenilmeyen, üç yıl sonra takımı Avrupa kupalarına taşıyan başarılı hoca, ’ı yenerse 2010-11 sezonundan sonra ‘üç büyükler’ karşısında bordo-mavili ekipte galibiyet yaşayan ilk teknik adam unvanını da kazanacak.

Spor Toto Süper Lig'de yarın 'ı konuk edecek 'da teknik direktör için bu maçın ayrı bir önemi var. Başarılı çalıştırıcı, sahadan galibiyetle ayrılması halinde bordomavili takımda 2010-11 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını gösteren ilk teknik adam olacak. Fırtına bu sevinci en son 2010-11 sezonunda ile yaşamıştı. İşin ilginci o dönem Güneş'in yardımcısı Ünal Karaman'dı...

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ DEVİRDİ
Karaman aynı gururu yaşamak için bu kez Şenol Güneş'i bir başka deyişle ustasını devirmek zorunda... 2010-11 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda 'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, 'ı ise 2-0 mağlup etmişti. Fırtına bu sezon da evinde ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 7 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı yakaladı.

GALIBIYETLE VEDA EDECEĞİZ
Uğurcan? Çakır, bu sezon son kez çıkacakları Şenol Güneş Stadı'nda Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarlarına anlamlı şekilde veda etmek istediklerini söyledi. İç sahada bu sene çok iyi maçlar oynadıklarını hatırlatan başarılı file bekçisi, "Konya beraberliği hesapta olmayan bir kayıptı. Beşiktaş maçını kazanıp üçüncülük umudumuzu ligin son haftasına taşımak istiyoruz. Taraftarımız tribünleri doldursun. Onlara güzel bir galibiyet hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünal? Karaman, Vodafone Park'taki ilk karşılaşmada Beşiktaş'ı elinden kaçırdı. Deplasmanda 2-0 öne geçen bordo-mavililer, 90+6'da 'in attığı gole engel olamayarak beraberliğe razı olmuştu.

Trabzonspor'da 2010-11 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş'in ardından görev yapan 9 teknik adam şöyle: , , , Vahid Halilhodzic, , , Sadi Tekelioğlu, ve Ünal Karaman.

AYDINUS YÖNETECEK
Beşiktaş? maçına atandı. Yarın akşam oynanacak mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay Üstlenecek. Dördüncü hakem ise . Aydınus, ligde bu sezon Trabzonspor'un 4 maçında görev yaptı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda Galatasaray'ı 4-0, 'u 4-1, İM Kayserispor'u 4-2 mağlup ederken, ligin ilk haftasında Başakşehir'e 2-0 yenildi.

  1. 17.5.2019
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